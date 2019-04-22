На какой срок закрыли кемеровскую «Лапландию»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-22T11:35:25+03:00

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В Кемерове закрыли один из крупнейших торговых центров – «Лапландию». Судебные приставы опечатали отделы ТЦ.

- Торговый центр закрыли на неопределенный срок, пока не будут устранены нарушения, выявленные в ходе проверки, - пояснила «Комсомольской правде» Елена Зайцева, начальник отдела организации исполнительного производства судебных приставов.

Торговый центр «Лапландия» закрыли с 22 апреля. Часть арендаторов уже вынесла товар, но большинство вещей в данный момент остаются в «Лапландии». На месте работает наш корреспондент, который ведет прямую трансляцию с места событий. Трансляцию можно посмотреть в группе «Комсомольской правды – Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

Часть предпринимателей сразу забрали товарФото: Екатерина БОРМОТОВА

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, суд постановил закрыть «Лапландию» ради безопасности посетителей торгового центра и людей, которые здесь работают. Как оказалось, проект реконструкции ТЦ, выполненный в 2008 году, и реальные конфигурации помещений здания несколько отличаются друг от друга. При этом акционерное общество «АКМ-Фарма» с заявлением на проведение реконструкции после 15 февраля 2018 года не обращалось. Так как нарушения планировки могут представлять угрозу безопасности кемеровчан, власти города обратились в Арбитражный суд с требованием закрыть торговый центр, пока не будут устранены нарушения. 22 апреля судебные приставы прибыли в ТРЦ, чтобы проследить за исполнением решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU