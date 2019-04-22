Закрытие "Лапландии": в ТРЦ работают 70 судебных приставов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-22T10:47:35+03:00

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В ТРЦ «Лапландия» работают 70 судебных приставов. В самое ближайшее время посетители и предприниматели должны покинуть здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704553" frameborder="0"></iframe> 70 судебных приставов закрывают ТРЦ "Лапландия" в Кемерове..22 апреля 2019Кирилл ЧАЩИН

Судебные приставы с решением суда пришли в ТРЦ около двух часов дня 22 апреля. Согласно решению Арбитражного суда, ТРЦ закрывается на неопределенный срок.

- Решением Арбитражного суда деятельность торгового центра «Лапландия» подлежит приостановлению. Сегодня поступил данный исполнительный документ, на основании которого в отделе по особо важным исполнительным производствам возбуждено исполнительное производство, - прокомментировала работу приставов Елена Зайцева, начальник отдела организации исполнительного производства. - В связи с этим должностными лицами управления осуществляется приостановление деятельности данного объекта. На неопределенный срок, пока не будут устранены нарушения, выявленные в ходе проверки.

Объявление о закрытии торгового центраФото: Екатерина БОРМОТОВА

Сейчас приставы занимаются тем, что уведомляют предпринимателей о закрытии торгового центра. В течение ближайшего времени и посетители, и предприниматели должны покинуть здание. К слову, товар с торговых площадей заранее вывезли далеко не все предприниматели.

- Сейчас, до того, как входы будут опечатаны, предприниматели могут забрать товар. В дальнейшем сделать это можно будет по согласованию с отделом судебных приставов, - отметила Елена Зайцева.

Предпиниматели выносят товар из "Лапландии"Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, суд постановил «Лапландию» ради безопасности посетителей торгового центра и людей, которые здесь работают. Как оказалось, проект реконструкции ТЦ, выполненный в 2008 году, и реальные конфигурации помещений здания несколько отличаются друг от друга. При этом акционерное общество «АКМ-Фарма» с заявлением на проведение реконструкции после15 февраля 2018 года не обращался. Так как нарушения планировки могут представлять угрозу безопасности кемеровчан, власти города обратились в Арбитражный суд с требованием закрыть торговый центр, пока не будут устранены нарушения. 22 апреля судебные приставы прибыли в ТРЦ, чтобы проследить за исполнением решения суда.

Посмотреть трансляцию можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU