В Кемерове начали закрывать ТРЦ «Лапландия»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-22T10:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове закрывают торгово-развлекательный центр «Лапландия». На место работают судебные приставы: они следят за исполнением решения суда.

В понедельник, 22 апреля, в кемеровском ТРЦ «Лапландия» немноголюдно. Несмотря на разгар дня, здесь мало покупателей, зато среди продавцов царит суета и оживление. Предприниматели, работающие на небольших торговых островках, собирают товар. Поводом к этому стало закрытие «Лапландии». Около двух часов дня сюда прибыли специалисты Управления федеральной службы судебных приставов для того, чтобы опечатать входы в здание.

Прибыли судебные приставы.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, суд постановил «Лапландию» ради безопасности посетителей торгового центра и людей, которые здесь работают. Как оказалось, проект реконструкции ТЦ, выполненный в 2008 году, и реальные конфигурации помещений здания несколько отличаются друг от друга. При этом акционерное общество «АКМ-Фарма» с заявлением на проведение реконструкции после15 февраля 2018 года не обращался. Так как нарушения планировки могут представлять угрозу безопасности кемеровчан, власти города обратились в Арбитражный суд с требованием закрыть торговый центр, пока не будут устранены нарушения. 22 апреля судебные приставы прибыли в ТРЦ, чтобы проследить за исполнением решения суда.

Посмотреть трансляцию можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Лапландия» открыла свои двери досрочно

Двери крупнейшего торгового центра Кемерова открылись 17 марта в 15.30. К этому времени у входа собралось уже приличное количество народа: собственники предупредили своих арендаторов об открытии за пару часов, а те разослали эсэмэски своим покупателям. (подробности)

«Лапландия» построена надежно

«Комсомолка» написала о гуляющих по Кемерову слухах. Дескать, здание торгово-развлекательного комплекса «Лапландия» имеет дефекты. Руководство комплекса оперативно откликнулось на публикацию. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU