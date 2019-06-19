Видео: как устраняют нарушения в кемеровской «Лапландии»

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-19T11:35:28+03:00

Владельцы "Лапландии" рассказали, что уже устранили 14 нарушений из 22 Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Собственник устранил уже 14 дефектов из 22

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Собственник кемеровского торгового центра «Лапландия» продолжает устранять нарушения, которые были выявлены экспертами в ходе проверки. На данный момент уже устранено 14 дефектов из 22.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715431" frameborder="0"></iframe> Мэр Кемерова сделал замечания по висящим проводам на кровле в "Лапландии".Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Мэр Кемерова Илья Середюк провел выездное совещание в «Лапландии», где осмотрел кровлю торгового центра, а также пообщался со специалистами, которые ведут работы по устранению нарушений.

Илья Середюк провел в "Лапландии" выездное совещание Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

«По информации собственника торгового центра, из общего числа замечаний уже устранено 14. Согласно требованиям экспертизы устранены локальные прогибы конструкций: каждое сварное соединение прошло ультразвуковую проверку и запротоколировано. Кроме того, организована замена кровельного покрытия центра – вместо горючих легковоспламеняющихся материалов будет использован пожаробезопасный», - написал Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр добавил, что специалистам предстоит провести инвентаризацию электрооборудования центра. После окончания работ все материалы об устранении выявленных недостатков будут переданы в суд.

Организована замена кровельного покрытия – вместо горючих легковоспламеняющихся материалов будет использован пожаробезопасный Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Напомним, что торговый центр «Лапландия», расположенный на проспекте Октябрьском, 34, закрыли в апреле этого года. Эксперты выявили здесь 22 нарушения, ряд и которых требовал безотлагательного устранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715439" frameborder="0"></iframe> "Здание не признано аварийным": Илья Середюк о "Лапландии".Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

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ИСТОЧНИК KP.RU