Видео: как устраняют нарушения в кемеровской «Лапландии»
Собственник кемеровского торгового центра «Лапландия» продолжает устранять нарушения, которые были выявлены экспертами в ходе проверки. На данный момент уже устранено 14 дефектов из 22.
Мэр Кемерова сделал замечания по висящим проводам на кровле в "Лапландии".Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"
Мэр Кемерова Илья Середюк провел выездное совещание в «Лапландии», где осмотрел кровлю торгового центра, а также пообщался со специалистами, которые ведут работы по устранению нарушений.
Илья Середюк провел в "Лапландии" выездное совещание Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
«По информации собственника торгового центра, из общего числа замечаний уже устранено 14. Согласно требованиям экспертизы устранены локальные прогибы конструкций: каждое сварное соединение прошло ультразвуковую проверку и запротоколировано. Кроме того, организована замена кровельного покрытия центра – вместо горючих легковоспламеняющихся материалов будет использован пожаробезопасный», - написал Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».
Мэр добавил, что специалистам предстоит провести инвентаризацию электрооборудования центра. После окончания работ все материалы об устранении выявленных недостатков будут переданы в суд.
Организована замена кровельного покрытия – вместо горючих легковоспламеняющихся материалов будет использован пожаробезопасный Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
Напомним, что торговый центр «Лапландия», расположенный на проспекте Октябрьском, 34, закрыли в апреле этого года. Эксперты выявили здесь 22 нарушения, ряд и которых требовал безотлагательного устранения.
"Здание не признано аварийным": Илья Середюк о "Лапландии".Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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ИСТОЧНИК KP.RU