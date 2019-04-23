В Кемерове закрыли «Лапландию»

22 апреля к двум часам дня в ТРЦ «Лапландия» пришли 70 судебных приставов. Причина их появления– решение Арбитражного суда приостановить работу торгового центра ради безопасности посетителей и сотрудников. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. По судебному разбирательству назначена экспертиза. 22 апреля приставы прибыли в ТРЦ, чтобы проследить за исполнением судебного решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704553" frameborder="0"></iframe> 70 судебных приставов закрывают ТРЦ "Лапландия" в Кемерове..22 апреля 2019Кирилл ЧАЩИН

- Торговый центр закрыли на неопределенный срок, пока не будут устранены нарушения, выявленные в ходе проверки, - пояснила «Комсомольской правде» Елена Зайцева, начальник отдела организации исполнительного производства судебных приставов.

Еще утром ни продавцы, ни покупатели не знали, что днем ТЦ закроется.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Неожиданный визит

О том, что «Лапландию» могут закрыть, стали говорить еще на прошлой неделе. Некоторые предприниматели-арендаторы на всякий случай упаковали товар, но вывозить его не стали.

- Заранее нас ни о чем не предупреждали, - возмущена предприниматель Ирина. – Я сама несколько раз звонила помощнику судьи с вопросом, когда нас закроют. Потом обращалась в администрацию «Лапландии». Там заверили, что делают все, чтобы мы остались работать.

Некоторые предпринимателди успелы вывезти товар до закрытия ТЦ,Фото: Екатерина БОРМОТОВА

По словам женщины, многие ее коллеги также до последнего надеялись, что «Лапландию» не закроют и даже внесли арендную плату за май. Сама же Ирина предпочла собрать товар, оставив рабочей только витрину. А еще – подсчитала, во сколько ей станет вынужденный простой и вывоз торгового оборудования. Сумма внушительная: порядка 100 тысяч рублей до конца апреля.

В похожей ситуации оказались 292 предпринимателя. Небольшие партии товара и оборудование предприниматели смогли сразу вывезти из «Лапландии», а вот представителям крупных магазинов придется подождать. Чтобы вывезти имущество, необходимо получить разрешение в отделе судебных приставов.

Предприниматели собрались вместе, чтобы решить, что же делать дальше.Фото: Кирилл ЧАЩИН

– Я считаю, что нарушены права сотен людей. У все огромные кредиты. Многие мои знакомые не только платили кредиты, но и жили на эти доходы. Из-за закрытия торговли люди остаются без средств к существованию, – говорит предпринимательница Лариса. – Я считаю, что такие акции надо проводить более цивилизованно. Если бы предупредили хотя бы за неделю. Нас просто поставили перед фактом.

Представитель «Лапландии» заверил арендаторов, что их имущество останется под охраной. По его словам, на каждом этаже будет по два охранника, вывоз имущества будет осуществляться только по пропускам с записью на камеру.

Неожиданный визит в торговый центр судебных приставов заставил врасплох и многих покупателей, пришедших утром 22 апреля в «Лапландию».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704577" frameborder="0"></iframe> ТРЦ "Лапландия" в Кемерове закрывают по решению суда..20 апреля 2019Кирилл ЧАЩИН

Одна из кемеровчанок приобрела неудобную для нее пару обуви и теперь не знает, как обменять ее на нужный размер: в торговый центр не пускают, а ведь там, в магазине, для нее уже отложена заветная пара.

Некоторые предпринимателди успелы вывезти товар до закрытия ТЦ,Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Последняя экспертиза

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков считает, что никаких нарушений в здании нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704582" frameborder="0"></iframe> Собрание предприниателей ТРЦ "Лапландия"..20 апреля 2019Кирилл ЧАЩИН

- После пожара в «Зимней вишне» в сентябре у нас была проведена строительная экспертиза. Они нас не закрыли. Но вдруг ни с того ни с сего городская администрация на основании этого осмотра подала на нас в суд, - говорит Александр Быков, - Сейчас ТЦ закрывают для проведения строительной экспертизы на основании постановления суда. Чтобы проводить экспертизу, необходимо вскрывать потолки, все отрывать и смотреть. При этом, конечно, люди ходить здесь не могут. Этот торговый центр открылся 30 лет назад. Здание стоит. Я вам говорю, пройдет экспертизу в последний раз, и больше не будет этих разговоров, что «Лапландия» разваливается, что все плохо.

Приставы уведомляют продавцов о том, что "Лапландия" закрывается.Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, что на прошлой неделе Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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