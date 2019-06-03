Жалобу о закрытии кемеровской «Лапландии» рассмотрят в Томске

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-03T14:18:41+03:00

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Собственник закрытого кемеровского торгового центра «Лапландия» пытается обжаловать это решение в соседнем регионе. Арбитражный апелляционный суд Томска рассмотрит жалобу 9 июля.

Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска принял жалобу акционерного общества «АМК-Фарма», которое является собственником торгового центра «Лапландия» в Кемерове. Компания пытается обжаловать решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14 мая, который оставил в силе постановление первой инстанции о закрытии торгового центра.

«Апелляционную жалобу акционерного общества «АМК-Фарма» принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции на 09 июля 2019 года на 10.10 в помещении суда по адресу: улица Набережная реки Ушайки, 24, Томск, - говорится в документе.

Напомним, Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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22 апреля к двум часам дня в ТРЦ «Лапландия» пришли 70 судебных приставов. Причина их появления - решение арбитражного суда приостановить работу торгового центра ради безопасности посетителей и сотрудников. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. По судебному разбирательству назначена экспертиза. (подрробности)

«Лапландия» - рухнет?

«Лапландия», как известно, строилась на основе изрядно обветшавшего спорткомплекса «Октябрьский». Строилась в рекордно короткие сроки, и работы велись круглосуточно. К строительству привлекали гастарбайтеров из Средней Азии, причем - незаконно. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU