Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-10T07:56:23+03:00

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Решается судьба торгового центра «Лапландия», который находится в Кемерове. Эксперты уже завершили проверку и вынесли свой вердикт.

Некоторое время назад была создана рабочая группа, в состав которой вошли предприниматели, эксперты, назначенные судом для оценки безопасности строительных конструкций здания. Работа экспертов завершена, и в ближайшее время они представят суду технический отчет.

- По предварительной информации, в отчете обозначены 22 замечания, и их устранение теперь зависит от усилий собственника, который должен развернуть работы и завершить их, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк. - Окончательная дата открытия торгового центра зависит от решения суда.

Напомним, что на прошлой неделе Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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ИСТОЧНИК KP.RU