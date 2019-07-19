В Кемерове закрыли торговый центр «Я»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-19T09:32:17+03:00

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В Кемерове закрыли еще один крупный торговый центр. Здесь не соблюдались правила пожарной безопасности.

Судебные приставы работают в торговом центре «Я», расположенном на проспекте Кузнецком, 33б. Здание закрывают на неопределенный срок.

- Причина закрытия – нарушение требований пожарной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» в УФССП по Кемеровской области.

В ТЦ сейчас работает 31 судебный пристав. В ближайшее время здесь пройдет собрание с собственниками.

В ведомстве уточнили, что пока неизвестно, сколько времени торговый центр будет закрыт.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в торговом центре «Я» нашли нарушения пожарной безопасности. Суд обязал собственников здания устранить их до 1 декабря 2019 года.

Отметим, что это третий крупный торговый центр в городе, который закрывают из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В апреле прошлого года закрыли «Аврору», которая до сих пор не устранила все найденные нарушения. Также сейчас закрытой остается «Лапландия».

ИСТОЧНИК KP.RU