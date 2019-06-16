Новый собственник назвал сроки открытия кемеровской «Авроры»

Новый собственник закрытого торгового центра «Аврора» рассказал, какие работы сейчас ведутся. В первую очередь, будут устранены нарушения пожарной безопасности, а также приведен в порядок фасад здания.

Вечером субботы, 15 июня, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с новыми собственниками кемеровской «Авроры».

- После «Зимней вишни» все наши торговые центры были подвергнуты проверке на предмет безопасности. К великому сожалению, этот центр не соответствовал никаким нормативам безопасности и по решению суда был закрыт, - рассказал журналистам Сергей Цивилев. - Была запущена процедура банкротства, так как у предыдущего собственника не было средств, чтобы привести комплекс в порядок. В рамках процедуры банкротства, которая длилась очень долго, появился новый владелец, и с середины мая этого года он приступили к приведению в порядок этого комплекса.

Губернатор также озвучил, какие задачи были поставлены перед новым собственником. Он должен соответствовать всей инфраструктуре, которая создается вокруг – в первую очередь, это Президентское кадетское училище. Все работы по внешнему оформлению здания и благоустройству «Авроры» должны быть завершены к 1 сентября 2019 года. К этому же сроку собственники ТЦ должны устранить все проблемы безопасности. В частности, сейчас специалисты ведут строительство дополнительных эвакуационных выходов.

- С 1 сентября будут проводиться работы внутри здания под арендаторов. Хотелось бы, чтобы торговый центр открылся как можно быстрее, но тут мы с временем не ограничиваем, - добавил Цивилев.

Сами собственники поставили задачу открыть торговый центр осенью 2019 года. Вся реконструкция «Авроры» обойдется в сотни миллионов рублей.

Напомним, «Аврору» закрыли после проверки, которая прошла в апреле прошлого года: тогда в ТЦ было обнаружено множество нарушений пожарной безопасности.