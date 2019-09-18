2019-09-18T06:48:58+03:00
Общество

Одни убытки: в Кузбассе продавцы чудо-накидки предстали перед судом

Они выплатили 180 тысяч рублей пострадавшему покупателю
ЯНА ПОПОВА
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Одни убытки: в Кузбассе продавцы чудо-накидки предстали перед судомОдни убытки: в Кузбассе продавцы чудо-накидки предстали перед судомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Кузбассе местный житель получил компенсацию в размере 180 тысяч рублей от продавцов чудо-вибромассажера. Они не указали, что товар является медицинским изделием.

Весной этого года на презентации товаров житель Мариинска приобрел многофункциональную вибромассажную накидку на кресло. Через два дня после покупки кузбассовец направил на адрес фирмы претензию с просьбой вернуть полную стоимость товара. Причина возврата накидки - отсутствие информации о том, что прибор является медицинским изделием и имеет противопоказания.

Однако просьба покупателя была оставлена без ответа. Следующим шагом обманутого мужчины была подача заявление в суд. Кузбассовец доказал, что многофункциональная вибромассажная накидка на кресло - медицинское изделие, а не технически сложный товар бытового назначения.

По данным Мариинского городского суда, так как продавцом была указана неверная информация о товаре, суд обязал выплатить покупателю всю уплаченную за товар сумму, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке заявленных требований. Общая сумма взыскания - 180 тысяч рублей.

К слову, это не первый случай в Кузбассе, когда удается взыскать деньги с нерадивого продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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