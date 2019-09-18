2019-09-18T05:27:07+03:00
Происшествия

Заливают водой и глиной: в Киселевске борются с подземными пожарами

Третий этап ликвидации подземного нагревания будет длиться две недели
Екатерина РОМАНОВА
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Заливают водой и глиной: в Киселевске борются с подземными пожарами. ФОТО: личная страница Максима ШкарабейниковаЗаливают водой и глиной: в Киселевске борются с подземными пожарами. ФОТО: личная страница Максима Шкарабейникова
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При помощи воды и глины пытаются справиться с подземным нагреванием в городе Киселевске. Температура почвы местами снизилась до 20 градусов.

В Киселевске в районе улицы Парниковой продолжается борьба с подземным нагреванием. На третьем этапе используется вода с глиной: специалисты подают ее в специально сделанные карты.

- Температура почвы в местах нагрева на сегодняшний день уже упала и составляет 20-50 градусов, - отметил глава Киселевска Максим Шкарабейников в своем аккаунте в социальной сети. - Проливка верхних слоев почвы позволит полностью устранить нагрев. Третий этап продлится порядка двух недель, все зависит от того, как активно почва будет принимать воду с глиной.

Напомним, на первом этапе борьбы с нагреванием почвы на глубокие слои грунта подавалась вода с глиной. На втором этапе в качестве средства, снижающего температуру, использовался газообразный азот с пенообразующей жидкостью. На следующем, четвертом этапе, специалисты начнут рекультивацию почвы. На участок завезут глину и грунт, а весной высадят деревья.

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Жители Парниковки уверяют, что впервые едкий дым из-под земли появился в их районе еще в начале 2000-х годов. Но в марте этого года вместе с подземным «пожаром» разгорелись страсти среди местного населения. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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