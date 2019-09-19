2019-09-19T09:24:01+03:00
Общество

Город Белово встретил нового мэра

Алексей Курносов официально вступил на должность мэра города Белово.
ИЛЬЯ НЕКРАСОВ
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Город Белово встретил нового мэраГород Белово встретил нового мэра
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В городе Белово прошло собрание народных депутатов Беловского городского округа, на котором новый глава города официально встал на свою должность.

На заседании глава города принял присягу и поблагодарил всех присутствующих за плодотворную работу. Также Алексей Курносов подчеркнул, что Белово ждет много работы по подготовке ко Дню шахтера-2020 и 300-летию Кузбасса. Глава города планирует построить и отреставрировать важные социальные объекты города.

- Работа должна быть выполнена качественно и в срок, а это значит, что расслабляться некогда, - сказал глава города.

Также, почетный гражданин и один из бывших мэров Белова - Геннадий Шатилов рассказал новому мэру, на какие проблемы города стоит обратить свое внимание, а беловская молодежь предложила мэру свою помощь в развитии города.

Напомним, Алексей Курносов был избран мэром города большинством голосов еще 5 сентября, а теперь состоялась его инаугурация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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