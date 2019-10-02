Дружелюбное пианино не выдержало кемеровских реалий и сломалось

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-02T14:01:22+03:00

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Пианино, оставленное возле моста в Кемерове, не продержалось на улице и нескольких дней. Сегодня кемеровчане с грустью отмечают: дружелюбный инструмент сломан вандалами.

Несколько дней назад в Кемерове, рядом с мостом через реку Томь, появилось пианино. К полиэтилену, которым был заботливо укутан инструмент, была приклеена записка: мол, хочу, чтобы нашлись новые хозяева и вновь звучала музыка. Увы, мечтам инструмента не суждено сбыться: неизвестные разломали инструмент.

«Вчера еще оно было целое, девушка играла на нем», - делится наблюдением один из пользователей соцсети. «Они его убили… Убийцы!» - вторит другой пользователь.

Большинство подписчиков группы, где опубликовали фотографию сломанного инструмента, были возмущены: они уверены, что вандалы так поступили не от большого ума. Некоторые предположили, что так порезвились дети, а другие уверены, что пианино разобрали ради того, чтобы извлечь металлические элементы. При этом большинство подписчиков призналось, что были уверены: одинокий инструмент не выживет на улице и в конце концов будет сломан вандалами.

ИСТОЧНИК KP.RU