2019-10-03T10:17:25+03:00
Происшествия

В Кемерове эвакуировали школу около парка Ангелов

Из здания вывели детей и педагогов
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове эвакуировали школу около парка Ангелов.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.comВ Кемерове эвакуировали школу около парка Ангелов.ФОТО: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В четверг, 3 октября, в Кемерове эвакуировали школу № 7, которая расположена рядом с недавно открытым парком Ангелов. Из здания вывели детей и учебный персонал.

Информацией об эвакуации свидетели поделились в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как ученики стоят на территории школы. Кто-то из них успел накинуть верхнюю одежду, другие же стоят в школьной форме.

Как позже выяснилось, эвакуация оказалась плановой. Это подтвердили и в ГУ МЧС по Кемеровской области, заявив, что никаких сигналов о пожаре к ним не поступало.

Напомним, школу № 7 после масштабной реконструкции открыли 2 сентября. В 2018 году в ней располагался оперативный штаб в дни трагедии, связанной с «Зимней вишней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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