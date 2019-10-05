2019-10-05T17:34:28+03:00
Общество

Стали известны маршруты новых кемеровских автобусов Volgabus

Они уже перевозят пассажиров
Яна ПОПОВА
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Стали известны маршруты новых кемеровских автобусов Volgabus.ФОТО: Пресс-служба АКОСтали известны маршруты новых кемеровских автобусов Volgabus.ФОТО: Пресс-служба АКО
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В итоговой программе «Кемерово.Неделя» глава города Илья Середюк рассказал, по каким маршрутам будут ездить новые автобусы Volgabus.

Общественный транспорт современного типа уже перевозит пассажиров. Они направляются в разные районы и жилые комплексы. Так, три автобуса работают по направлению до Кедровки, три – до Лесной поляны, два транспортных средства отправятся в Кировский район по маршруту № 51, а оставшихся два по маршрутам № 27 и 29.

– Мы приняли решение, что автобусы должны быть направлены в те точки, где в течение летнего сезона наблюдались хронические срывы выхода на рейсы машин, которые морально и физически изношены, – пояснил мэр.

Отметим, Volgabus – это современные автобусы, которые работают на газомоторном топливе. Одномоментно в транспорте могут находиться около ста человек. Машины оснащены дополнительными печками и камерами видеонаблюдения. Ранее в областной центр поступило десять таких автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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