В Кузбассе участковые посостязаются за звание лучшего

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-08T12:40:57+03:00

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В Кузбассе определят лучшего участкового этого года. Состязания пройдут в рамках конкурса «Народный участковый».

В понедельник, 7 октября, стартовал второй отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2019». Семнадцать полицейских из разных районов региона борются за звание лучшего участкового Кузбасса. Победитель представит область на всероссийском этапе.

Познакомиться с претендентами можно на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в специальном разделе «Народный участковый-2019». Там размещены все анкеты участников с указанием их профессиональных достижений и личных качеств.

Для того чтобы проголосовать, достаточно поставить «лайк» понравившемуся участнику конкурса. Сделать это можно до среды, 16 октября.

Отметим, Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» проводится уже на протяжении девяти лет. Все участники - достойные представители службы участковых уполномоченных полиции, ведь побеждает тот, кто вызвал доверие у большинства жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU