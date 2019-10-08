2019-10-08T12:40:57+03:00
Общество

В Кузбассе участковые посостязаются за звание лучшего

Соревнования пройдут в рамках конкурса «Народный участковый»
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе участковые посостязаются за звание лучшего. ФОТО: Инна ЮрасьВ Кузбассе участковые посостязаются за звание лучшего. ФОТО: Инна Юрась
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В Кузбассе определят лучшего участкового этого года. Состязания пройдут в рамках конкурса «Народный участковый».

В понедельник, 7 октября, стартовал второй отборочный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2019». Семнадцать полицейских из разных районов региона борются за звание лучшего участкового Кузбасса. Победитель представит область на всероссийском этапе.

Познакомиться с претендентами можно на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области в специальном разделе «Народный участковый-2019». Там размещены все анкеты участников с указанием их профессиональных достижений и личных качеств.

Для того чтобы проголосовать, достаточно поставить «лайк» понравившемуся участнику конкурса. Сделать это можно до среды, 16 октября.

Отметим, Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» проводится уже на протяжении девяти лет. Все участники - достойные представители службы участковых уполномоченных полиции, ведь побеждает тот, кто вызвал доверие у большинства жителей.

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С детства привыкший к порядку и выросший на примере отца, Вячеслав и сам решил связать свою жизнь со служением Отечеству. Правда, попал он не в армию, а в полицию, а до этого успел получить педагогическое образование и немного поработать в техникуме в поселке Ижморском - учителем физкультуры. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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