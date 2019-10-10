Сергей Цивилев уволил с поста генерального директора «Юрмаша» Анатолия Лазарева
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уволил с поста генерального директора «Юргинского машиностроительного завода» Анатолия Лазарева. Решение глава региона принял после посещения Юргинской ТЭЦ.
Станция находится на балансе предприятия и ежегодно ее работа и, в частности, подготовка к отопительному сезону вызывает немало вопросов как у жителей города, так и у областных властей.
Напомним, что Анатолий Лазарев возглавил завод в 2017 году. До этого в течение пяти лет он занимал должность заместителя губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, а еще раньше возглавлял профильный департамент.
Решение о кадровых изменениях было принято Сергеем Цивилевым после личного посещения ТЭЦ. Как выяснилось, там работникам длительное время не выплачивались зарплаты, в среднем – по четыре месяца. На предприятии наблюдался отток профессиональных кадров, а в обещание прошлого руководства люди уже не верили. Кроме того, при строящемся жилье ТЭЦ выполняла роль котельной, а теплоэлектроцентрали. Из шести котлов здесь действовал всего один, а этого явно недостаточно для качественного обеспечения людей теплом.
ИСТОЧНИК KP.RU