В Кемерове открылся торговый центр «Я»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-10T13:03:09+03:00

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10 октября, в 14.00, произошло техническое открытие торгового центра «Я», и сейчас каждый желающий может туда прийти, торговый центр работает в своем прежнем обычном режиме. Тем не менее торжественное мероприятие по поводу открытия произойдет чуть позже.

Напомним, что торговый центр «Я» был закрыт два месяца назад, 19 июля, по решению прокурора Центрального района, но в ходе следующих проверок суд снял обеспечительные меры и постановил, что «Я» может снова начать свою работу. В августе торговый центр уже мог бы радовать жителей города, но остался закрытым до завершения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU