2019-10-10T13:03:09+03:00
Общество

В Кемерове открылся торговый центр «Я»

Он работает в обычном режиме
Илья НЕКРАСОВ
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В Кемерове открылся торговый центр «Я»В Кемерове открылся торговый центр «Я»Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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10 октября, в 14.00, произошло техническое открытие торгового центра «Я», и сейчас каждый желающий может туда прийти, торговый центр работает в своем прежнем обычном режиме. Тем не менее торжественное мероприятие по поводу открытия произойдет чуть позже.

Напомним, что торговый центр «Я» был закрыт два месяца назад, 19 июля, по решению прокурора Центрального района, но в ходе следующих проверок суд снял обеспечительные меры и постановил, что «Я» может снова начать свою работу. В августе торговый центр уже мог бы радовать жителей города, но остался закрытым до завершения ремонтно-восстановительных работ, в том числе и фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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