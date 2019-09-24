Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-24T12:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонтные работы в кемеровском торговом центре «Я» близятся к завершению. И уже совсем скоро он распахнет свои двери для посетителей. Уже известна и точная дата, когда это случится.

Торговый центр «Я» был закрыт по решению суда 19 июля 2019 года. После проведенных здесь проверок систем здания обеспечительные меры были сняты. Здание торгового центра признано безопасным для его арендаторов, работников и посетителей. Однако после снятия обеспечительных мер ТЦ не открылся: в нем сейчас активно идут ремонтные работы. В том числе приводится в порядок и фасад здания.

Однако как только ремонтные работы завершатся, торговый центр вновь распахнет свои двери посетителям. Случится это, по сообщению маркетолога ТЦ «Я», не в конце сентября, как это предполагалось ранее, а 10 октября. В скором времени информация о торжественном открытии появится и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU