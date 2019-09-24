2019-09-24T12:41:45+03:00
Общество

Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»

Ждать осталось недолго
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»Фото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

Ремонтные работы в кемеровском торговом центре «Я» близятся к завершению. И уже совсем скоро он распахнет свои двери для посетителей. Уже известна и точная дата, когда это случится.

Торговый центр «Я» был закрыт по решению суда 19 июля 2019 года. После проведенных здесь проверок систем здания обеспечительные меры были сняты. Здание торгового центра признано безопасным для его арендаторов, работников и посетителей. Однако после снятия обеспечительных мер ТЦ не открылся: в нем сейчас активно идут ремонтные работы. В том числе приводится в порядок и фасад здания.

Однако как только ремонтные работы завершатся, торговый центр вновь распахнет свои двери посетителям. Случится это, по сообщению маркетолога ТЦ «Я», не в конце сентября, как это предполагалось ранее, а 10 октября. В скором времени информация о торжественном открытии появится и в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке закрывается единственный магазин «Ашан»
В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты
Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину
В Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками
В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера
Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в Кемерове
Внедорожник забросило на крышу легковушки при ДТП в Прокопьевске
Житель Алтайского края пнул кузбасского полицейского в лицо
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Кузбассовец отсудил у предприятия 115 тысяч за профзаболевание
Светофор на проспекте Ленина в Кемерове перестанет работать
Суд признал застройщика кемеровского жилого комплекса «Старт» банкротом
Сергей Цивилев стал одним из самых популярных губернаторов-блогеров
«Умная» остановка в Кемерове пострадала от рук вандалов
«Кусь!»: логотип для кемеровского Люскуса от Артемия Лебедева стал интернет-мемом
В октябре в Кузбасс придет зима
Институт сценических искусств ищет преподавателей для кемеровского филиала
Предприниматель воровал колбасу и кофе из магазинов Новокузнецка
В Мысках эвакуировали детский дом-интернат
Кузбассовец хотел приучить знакомого к здоровому образу жизни и убил его
В Яшкинском районе ликвидировали незаконную свалку
Штормовой ветер налетел на Кузбасс
Когда тебя все называют Геной, а ты Витя: знаменитый актер из Кемерова Виктор Логинов рассказал о старых и новых ролях
Двое мужчин полтора года держали в страхе бизнесменов кузбасского города
За один день новокузнечане 180 раз нарушили правила дорожного движения
Кузбасс оказался в числе регионов с самым высоким ростом зарплат
Горящее кафе «Родничок» на кузбасской трассе очевидцы сняли на видео
В Кузбассе пройдет Неделя дорожной безопасности