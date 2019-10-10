Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа
Из Кемерова запустят авиарейсы в индийский курортный штат Гоа. Перелеты будут осуществляться с 24 октября.
Воздушный перевозчик Royal Flight организаует прямые рейсы на Гоа из международного аэропорта имени Леонова. Согласно расписанию, столица Кузбасса станет промежуточным пунктов маршрута Анталия – Кемерово – Гоа. 24 октября в 00.40 часов в Индию отправится первый самолет. Время в пути составит примерно восемь часов. Перевозки будут осуществляться на Boeing 757. Также согласно расписанию 4 ноября состоится рейс Гоа- Кемерово – Гоа.
Напомним, ранее «Комсомольская правда Кемерово» писала о том, что с 5 ноября изменится расписание двух авиарейсов из областной столицы. Речь идет о направлениях Санья (Китай) - Кемерово - Санья и Кемерово - Красноярск – Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU