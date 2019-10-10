2019-10-10T13:16:50+03:00
Общество

Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа

Перелеты на индийский курорт будут осуществляться с 24 октября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на ГоаИз Кемерова запустят прямые авиарейсы на ГоаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Из Кемерова запустят авиарейсы в индийский курортный штат Гоа. Перелеты будут осуществляться с 24 октября.

Воздушный перевозчик Royal Flight организаует прямые рейсы на Гоа из международного аэропорта имени Леонова. Согласно расписанию, столица Кузбасса станет промежуточным пунктов маршрута Анталия – Кемерово – Гоа. 24 октября в 00.40 часов в Индию отправится первый самолет. Время в пути составит примерно восемь часов. Перевозки будут осуществляться на Boeing 757. Также согласно расписанию 4 ноября состоится рейс Гоа- Кемерово – Гоа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда Кемерово» писала о том, что с 5 ноября изменится расписание двух авиарейсов из областной столицы. Речь идет о направлениях Санья (Китай) - Кемерово - Санья и Кемерово - Красноярск – Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома
Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме
В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей
В Кемерове открылся торговый центр «Я»
Южный ветер принесет в Кузбасс тепло
Следком потребовал отловить бродячих собак в кузбасском городе
Россельхозбанк представит инструменты стратегического развития АПК на I Международном агропромышленном форуме
Жительница Прокопьевска продавала пивные пробки с героином
Из Кемерова в Шерегеш запустят новый автобусный рейс
В Таштагольском районе пропала женщина-инвалид из Якутии
Алкоголь убивает: названа одна из основных причин смертей в Кузбассе
В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели проходчика на шахте
На ремонт фасада кемеровского театра выделили более четырех миллионов рублей
Кузбасскую мусорную компанию оштрафовали за сжигание отходов
В Новокузнецке памятник работникам шахты Димитрова восстановят и перенесут
В Кузбассе бездомная собака откусила два пальца ребенку
300 кедров из Кузбасса высадили во Владивостоке
«Нужно ускоряться»: в Кузбассе досрочно отремонтируют скоростную трассу
У кемеровчанки арестовали цокольный этаж здания
Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания
Пожилую женщину в коричневом платье разыскивают в Кузбассе
Кузбассовец гвоздодером проломил голову знакомому за обвинение в гомосексуализме
В Кузбассе чиновники скрывали свои доходы
Сергей Цивилев уволил с поста генерального директора «Юрмаша» Анатолия Лазарева
В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР