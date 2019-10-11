2019-10-11T09:07:30+03:00
Общество

В Кемерове назначили нового директора аэропорта

До этого он находился на аналогичной должности в Чите
Яна ПОПОВА
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В Кемерове назначили нового директора аэропортаВ Кемерове назначили нового директора аэропортаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В кемеровском аэропорту назначили нового руководителя. До этого он занимал аналогичную должность в Чите.

Виталий Кашин за два года руководства аэропортом в Чите смог добиться динамичного развития предприятия. Так, были запущены новые рейсы, а пассажирский поток увеличился на четверть. С этой же целью он прибыл и в Кемерово.

- Виталием Кашиным активно велась работа по улучшению инфраструктуры аэропорта и сервиса для пассажиров и авиакомпаний, был реализован проект обновления парка специальной техники, внедрена программа энергосбережения, проведена оптимизация технологических процессов обслуживания, - сообщают в пресс-службе кемеровского аэропорта.

Отметим, новый руководитель пришел на смену новосибирцу Павлу Сизюкину. Он исполнял обязанности директора кемеровского аэропорта всего четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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