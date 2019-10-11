2019-10-11T17:08:24+03:00
Происшествия

Ради уютной дачи кузбассовцы пошли на преступление

Двое молодых людей обворовали строительный объект
Поделиться:
Ради уютной дачи кузбассовцы пошли на преступлениеРади уютной дачи кузбассовцы пошли на преступлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Два молодых человека из Новокузнецка очень хотели облагородить дачный участок. Вот только средств у них недоставало. Тогда они решились на кражу.

Два 25-летних жителя обратили внимание на то, что на одном из строительных объектов после завершения работ остались мешки с резиновой крошкой. Молодые люди решили присвоить их, а в дальнейшем использовать для благоустройства своего участка. Они вывезли 30 мешков и аккуратно сложили на даче.

Позже выяснилось, что остатки резиновой крошки рабочие не успели вывезти, а когда приехали забирать мешки, их не оказалось на месте. О случившемся они тут же сообщили руководителю, а тот обратился в отдел полиции. Похитителей резиновой крошки вскоре удалось найти и задержать. Крошку вернули законному владельцу, а в отношении похитителей завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель кузбасского города вышел с битой против сотрудника полиции
Полез за шишкой - порвал губу: мужчина травмировался в кузбасской тайге
В выходные в Кемерове отключат светофоры
Пьяный кузбассовец из-за личной неприязни зарезал знакомого
Пропускали собачку: в Новокузнецке из-за бездомного животного случилось массовое ДТП
13 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
Три миллиарда рублей направили на реконструкцию аэропорта в Кемерове
В Кемерове назначили нового директора аэропорта
На фасад кемеровского храма установили ночную подсветку
Телеведущая из Кузбасса призвала отказаться от туалетной бумаги
Футболист из Кузбасса привел сборную России к победе в матче с Шотландией
«Докурились»: в Новокузнецке из-за жалоб жильцов закрыли кальянную
Губернатор Кузбасса призвал жителей совершать трудовые подвиги
В Кузбассе более тысячи жителей из-за аварии остались без света
Кузбассовец купил водительское удостоверение за 100 тысяч рублей, но далеко с ним не уехал
В Новокузнецке директор коммерческой фирмы добровольно отдала мошенникам 700 тысяч рублей
В Кемерове избили и ограбили студента-первокурсника
В Кемерове с помощью подкопа подростки украли 300 килограммов металлолома
Россельхозбанк объявил хакатон с призовым фондом 900 тысяч рублей на Международном цифровом агропромышленном форуме
В новокузнецкий Дворец спорта вложат 3,2 миллиарда рублей
Из Кемерова запустят прямые авиарейсы на Гоа
В Кемерове открылся торговый центр «Я»
Южный ветер принесет в Кузбасс тепло