Ради уютной дачи кузбассовцы пошли на преступление

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-11T17:08:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Два молодых человека из Новокузнецка очень хотели облагородить дачный участок. Вот только средств у них недоставало. Тогда они решились на кражу.

Два 25-летних жителя обратили внимание на то, что на одном из строительных объектов после завершения работ остались мешки с резиновой крошкой. Молодые люди решили присвоить их, а в дальнейшем использовать для благоустройства своего участка. Они вывезли 30 мешков и аккуратно сложили на даче.

Позже выяснилось, что остатки резиновой крошки рабочие не успели вывезти, а когда приехали забирать мешки, их не оказалось на месте. О случившемся они тут же сообщили руководителю, а тот обратился в отдел полиции. Похитителей резиновой крошки вскоре удалось найти и задержать. Крошку вернули законному владельцу, а в отношении похитителей завели уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU