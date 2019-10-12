СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-12T09:40:54+03:00

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Кемеровчане несут цветы к местам, так или иначе связанным с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым. А в кемеровской школе на улице, названной именем космонавта, прошли мероприятия, где детям рассказали о покорении космоса и знаменитом кузбассовце.

с самого утра кемеровчане стихийно несут цветы к бронзовому бюсту Алексея Леонова, который в 2003 году был установлен на Аллее Героев. Возложили цветы и возле памятной таблички, установленной на улице Леонова, 1.

В кемеровской музее имени Леонова. ФОТО: пресс-служба АКО

В школе №11 в Кемерове, которая расположена на улице, названной именем космонавта, в Кировском районе прошли памятные мероприятия, посвященные памяти великого кузбасского космонавта.

Здесь он проживал в 30-х годах прошлого столетия. Семья летчика-космонавта переехала в областной центр после тяжелых личных трагедий. В 1965 году улица была названа в честь легендарного кузбассовца, после того, как он первый вышел в открытый космос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="570" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737385" frameborder="0"></iframe> День скорби: кузбассовцы несут цветы к дому Леонова.Видео: пресс-служба АКО

Напомним, Алексей Леонов, человек-легенда, первый космонавты, вышедший в открытый космос, умер 11 октября в Москве на 86-ом году жизни.

Легендарный космонавт Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. В 1937 году вместе с матерью, братьями и сестрами переехал в Кемерово, а в 1947 году – в Калининград. Алексей Леонов мечтал о небе, и в 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Этот полет стал историческим: Леонов – первый в истории космонавтики человек, вышедший в открытый космос. В течение 12 минут 9 секунд он находился вне космического корабля.

Алексей Леонов – дважды герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин нескольких городом, в том числе и зарубежных, почетный член Российской академии художеств.

В течение всей своей жизни Алексей Леонов держал связь с Кузбассом, приезжал на родную землю, интересовался новостями с малой родины. Кузбассовцы также помнят и гордятся своим земляком . На улице Весенней установлен бронзовый бюст космонавта Алексея Леонова. Кемеровскому международному аэропорту присвоено имя Алексея Леонова. В честь космонавта названа детская художественная школа №14 Тисульского района. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова. Эта награда вручается заслуженным и достойным кузбассовцам.

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