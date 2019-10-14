2019-10-14T15:46:12+03:00
Происшествия

Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове

Пожар произошел в понедельник, 14 октября [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Интересный Кемерово"Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Интересный Кемерово"
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В понедельник, 14 октября, кузбассовцы были не на шутку встревожены пожаром, который случился в Сосновом бору.

Лес горит: очевидцы сняли на видео пожар в Сосновом бору в Кемерове.Видео: vk.com, "Интересный Кемерово"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской, сигнал о пожаре в Сосновом бору поступил около пяти часов вечера. Очевидцы предположили, что горит знаменитый крест. На место тут же выдвинулись спасатели и потушили возгорание. Кроме того, оказалось, что место пожара находится в стороне от креста, а причиной огненного зарева стала горящая трава.

Комментаторы в соцсетях, где появилось видео, отметили, что пожар - дело рук любителей шашлыков или заядлых курильщиков. Также некоторые отмечают, что именно в том месте, где случился пожар, охранники появляются редко.

К слову, в Кемеровском гидрометцентре отметили, что в Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность (4 класс). Так что жителям региона стоит быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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