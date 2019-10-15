СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-15T10:23:33+03:00

Последний раз рекорд был зафиксирован в областном центре в 2011 году

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В Кузбассе побит многолетний температурный рекорд перед похолоданием. Последний раз рекорд был зафиксирован в областном центре в 2011 году

О непривычных для Сибири в это время температурах рассказала во вторник, 15 октября, начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Виноградова. По ее словам, превышения зафиксированы в нескольких регионах - Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай и Кузбассе.

По словам специалисты, 14 октября в Кемерове было зафиксировано +20,1 градуса. Ранее рекорд был установлен в 2011 году, когда температура достигла отметки +19,7 градуса.

-В Барнауле было 22,3, а предыдущий рекорд 2004 года составил 21,8. В Новосибирской области, в Искитиме был превышен рекорд 1990 года, когда было 20,6, а вчера 21,8, - цитирует специалиста ТАСС.

Причиной такой теплой погоды связано с тем, что Кузбасс и другие сибирские регионы оказались в теплом секторе циклона, переносимого южными массами. Однако уже с завтрашнего дня ожидается похолодание, дожди и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU