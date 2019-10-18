Дождь со снегом: в Кузбасс пришла непогода
В пятницу, 18 октября, в Кузбасс пришла обещанная синоптиками непогода. Сразу в нескольких районах наблюдались дождь со снегом. Например, уже с утра периодически снег за окном видят кемеровчане. А после обеда ненастье обрушилось на Новокузнецк.
По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в этот день почти во всех районах области. В целом по Кузбассу столбики термометров покажут 0… +5 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Помимо мокрого снега местами возможен гололед.
В Новокузнецке выпал снег.
В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU