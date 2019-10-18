2019-10-18T12:54:14+03:00
Общество

Дождь со снегом: в Кузбасс пришла непогода

В пятницу, 18 октября, осадки наблюдались в нескольких районах области
Ирина АВТУШКО
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Дождь со снегом: в Кузбасс пришла непогодаДождь со снегом: в Кузбасс пришла непогодаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В пятницу, 18 октября, в Кузбасс пришла обещанная синоптиками непогода. Сразу в нескольких районах наблюдались дождь со снегом. Например, уже с утра периодически снег за окном видят кемеровчане. А после обеда ненастье обрушилось на Новокузнецк.

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в этот день почти во всех районах области. В целом по Кузбассу столбики термометров покажут 0… +5 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Помимо мокрого снега местами возможен гололед.

В Новокузнецке выпал снег.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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