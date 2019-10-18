Дождь со снегом: в Кузбасс пришла непогода

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-18T12:54:14+03:00

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В пятницу, 18 октября, в Кузбасс пришла обещанная синоптиками непогода. Сразу в нескольких районах наблюдались дождь со снегом. Например, уже с утра периодически снег за окном видят кемеровчане. А после обеда ненастье обрушилось на Новокузнецк.

По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в этот день почти во всех районах области. В целом по Кузбассу столбики термометров покажут 0… +5 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Помимо мокрого снега местами возможен гололед.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/738582" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке выпал снег.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU