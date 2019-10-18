2019-10-18T13:37:48+03:00
Общество

Из-за снегопада Кемерово встал в 8-балльных пробках

Самая сильная загруженность магистралей в центре города
Ирина АВТУШКО
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Из-за снегопада Кемерово встал в 8-балльных пробках.ФОТО: Сервис "Яндекс. Пробки"Из-за снегопада Кемерово встал в 8-балльных пробках.ФОТО: Сервис "Яндекс. Пробки"
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Из-за снегопада Кемерово встал серьезных пробках. Самая сильная загруженность магистралей наблюдается в центре города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в среднем заторы на дороги по состоянию на 17.30 часов составили 8 баллов, однако на отдельных участках максимальная скорость не превышает 3-5 километров в час.

Больше всего загруженным оказался старый центр города. Движение затруднено на проспектах Кузнецком и Советском, улицах Красноармейская и Карболитовская. Также плотный поток отмечается на выезде из города по Горбатому мосту, проспекте Октябрьском на пересечении с проспектом Притомским, пересечении проспекта Химиков с бульваром Строителей, Логовом шоссе и улице Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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