Из-за снегопада Кемерово встал в 8-балльных пробках
Из-за снегопада Кемерово встал серьезных пробках. Самая сильная загруженность магистралей наблюдается в центре города.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в среднем заторы на дороги по состоянию на 17.30 часов составили 8 баллов, однако на отдельных участках максимальная скорость не превышает 3-5 километров в час.
Больше всего загруженным оказался старый центр города. Движение затруднено на проспектах Кузнецком и Советском, улицах Красноармейская и Карболитовская. Также плотный поток отмечается на выезде из города по Горбатому мосту, проспекте Октябрьском на пересечении с проспектом Притомским, пересечении проспекта Химиков с бульваром Строителей, Логовом шоссе и улице Нахимова.
ИСТОЧНИК KP.RU