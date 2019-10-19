В Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростков
Двух пропавших в Новокузнецке 14-летних подростков нашли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
Напомним, что еще днем, 19 октября, появилась информация о том, что школьники ушли на занятия в школу, но домой так и не вернулись.
-Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, в которых также принимали участие бойцы Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Ориентировки на пропавших школьников были распространены в СМИ и социальных сетях.
В итоге выяснилось, что несовершеннолетние находились на даче родственников одного из них. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сейчас мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр. Полицейские отмечают, что каких-либо противоправных действий в их отношении совершено не было. О причинах поступка школьников не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU