2019-10-19T18:40:05+03:00
Общество

В Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростков

Об этом сообщили в областном ГУ МВД
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростковВ Новокузнецке нашли двух пропавших накануне 14-летних подростковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Двух пропавших в Новокузнецке 14-летних подростков нашли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, что еще днем, 19 октября, появилась информация о том, что школьники ушли на занятия в школу, но домой так и не вернулись.

-Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия, в которых также принимали участие бойцы Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Ориентировки на пропавших школьников были распространены в СМИ и социальных сетях.

В итоге выяснилось, что несовершеннолетние находились на даче родственников одного из них. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сейчас мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр. Полицейские отмечают, что каких-либо противоправных действий в их отношении совершено не было. О причинах поступка школьников не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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