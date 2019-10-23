2019-10-23T09:12:33+03:00
Общество

Остались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт

На первом этапе ремонта демонтировали рельсы
Екатерина РОМАНОВА
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Остались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонтОстались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонтФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке начался ремонт центрального проспекта – проспекта Металлургов. На первом этапе работ специалисты демонтируют трамвайное полотно и контактную сеть.

Без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт.Екатерина РОМАНОВА

Реконструкция будет проходить на участке проспекта Металлургов от улицы Орджоникидзе до вокзала. Общая протяженность участка – 1712 метров. Рабочие уже начали демонтировать трамвайные рельсы. Трамвай, пущенный еще в 1933 году, не предусмотрен в проекте ремонта.

На участке от улицы Кирова до вокзала уже демонтировали контактную сеть. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На участке от улицы Кирова до вокзала уже демонтировали контактную сеть.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Реконструкция будет длиться с 2019 до 2021 года. Сначала рабочие проведут подготовительные и земляные работы, проложат сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения.

Плиты снимают и тут же увозят. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Плиты снимают и тут же увозят.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Значительные изменения ждут мост через реку Абу. Согласно обследованию, замене подлежат элементы опорной конструкции, будет создана обновленная пешеходная зона с необходимыми условиями для маломобильных граждан, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

Рельсы лежать аккуратными стопками. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рельсы лежать аккуратными стопками.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В 2021 году уложат дорожное полотно, установят освещение, контактную троллейбусную сеть, светофоры, восемь остановочных пунктов. Также ремонт коснется и моста через реку Абу: заменят элементы опорной конструкции, обустроят пешеходную зону.

Рабочие на проспекте Металлургов. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Рабочие на проспекте Металлургов.Фото: Екатерина РОМАНОВА

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С проспекта Металлургов в Новокузнецке исчезнут трамваи

Движение трамваев по проспекту Металлургов будет прекращено с 21 сентября. А все потому, что состояние трамвайного полотна, которое находится на мосту через реку Абу, требует срочного ремонта. Работы будут проходить в течение целого месяца. (подробности)

В Новокузнецке реконструируют проспект Металлургов

Как подчеркнул глава региона, проспект должен быть отремонтирован к 1 сентября 2017 года. Во время совещания губернатор предложил для расширения проспекта убрать трамвайные пути, а вместе трамвая пустить троллейбус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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