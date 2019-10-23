Остались без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт
В Новокузнецке начался ремонт центрального проспекта – проспекта Металлургов. На первом этапе работ специалисты демонтируют трамвайное полотно и контактную сеть.
Без трамвая: на проспекте Металлургов в Новокузнецке начался капитальный ремонт.Екатерина РОМАНОВА
Реконструкция будет проходить на участке проспекта Металлургов от улицы Орджоникидзе до вокзала. Общая протяженность участка – 1712 метров. Рабочие уже начали демонтировать трамвайные рельсы. Трамвай, пущенный еще в 1933 году, не предусмотрен в проекте ремонта.
На участке от улицы Кирова до вокзала уже демонтировали контактную сеть.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Реконструкция будет длиться с 2019 до 2021 года. Сначала рабочие проведут подготовительные и земляные работы, проложат сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения.
Плиты снимают и тут же увозят.Фото: Екатерина РОМАНОВА
- Значительные изменения ждут мост через реку Абу. Согласно обследованию, замене подлежат элементы опорной конструкции, будет создана обновленная пешеходная зона с необходимыми условиями для маломобильных граждан, - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.
Рельсы лежать аккуратными стопками.Фото: Екатерина РОМАНОВА
В 2021 году уложат дорожное полотно, установят освещение, контактную троллейбусную сеть, светофоры, восемь остановочных пунктов. Также ремонт коснется и моста через реку Абу: заменят элементы опорной конструкции, обустроят пешеходную зону.
Рабочие на проспекте Металлургов.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке реконструируют проспект Металлургов
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ИСТОЧНИК KP.RU