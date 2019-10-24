В Новокузнецке началось строительство спортивного кластера

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-24T08:02:54+03:00

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2020 год в Новокузнецке объявлен годом Новоильинского района. В следующем году здесь появится спортивный кластер, строительство которого уже стартовало. А в будущем может быть построена ледовая арена на 2000 зрителей.

В Новокузнецке уже началось строительство спортивного кластера, - об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов во время рабочей поездки по Новоильинскому району. В него войдут физкультурно-оздоровительный комплекс, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов.

- Сейчас завершаются работы по формированию этой площадки, чтобы весной начать монтаж конструкций непосредственно для занятий этими видами спорта, - отметил Сергей Кузнецов. - Уже к июлю следующего года подрядчики готовы будут сдать этот объект в эксплуатацию, а ФОК станет одним из первых подарков для любителей активного образа жизни Новоильинского района.

К слову, может на Ильинке появиться и еще одна ледовая арена на 2000 зрителей. Если строительство ФОКа будет завершено в срок, город сможет рассчитывать на получение дополнительного финансированная из Министерства спорта на строительство еще одного объекта – ледовой арены.

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ИСТОЧНИК KP.RU