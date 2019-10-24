2019-10-24T08:02:54+03:00
Общество

В Новокузнецке началось строительство спортивного кластера

Глава города осмотрел Новоильинский район
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Новокузнецке началось строительство спортивного кластера. ФОТО: пресс-служба администрации города НовокузнецкаВ Новокузнецке началось строительство спортивного кластера. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка
Изменить размер текста:

2020 год в Новокузнецке объявлен годом Новоильинского района. В следующем году здесь появится спортивный кластер, строительство которого уже стартовало. А в будущем может быть построена ледовая арена на 2000 зрителей.

В Новокузнецке уже началось строительство спортивного кластера, - об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов во время рабочей поездки по Новоильинскому району. В него войдут физкультурно-оздоровительный комплекс, скейт-парк и памп-трек для велосипедистов.

- Сейчас завершаются работы по формированию этой площадки, чтобы весной начать монтаж конструкций непосредственно для занятий этими видами спорта, - отметил Сергей Кузнецов. - Уже к июлю следующего года подрядчики готовы будут сдать этот объект в эксплуатацию, а ФОК станет одним из первых подарков для любителей активного образа жизни Новоильинского района.

К слову, может на Ильинке появиться и еще одна ледовая арена на 2000 зрителей. Если строительство ФОКа будет завершено в срок, город сможет рассчитывать на получение дополнительного финансированная из Министерства спорта на строительство еще одного объекта – ледовой арены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спорткомплекс на месте рынка начали строить в Новокузнецке

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса началось в Новоильинском районе Новокузнецка. Расположится он на месте вещевого рынка, а стоимость спортивного объекта превышает 100 миллионов рублей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Принял удар на себя: 18-летний юноша прикрыл собой девушку в момент ДТП в Кемерове
В кузбасском департаменте информационных технологий назначен новый начальник
Кемеровские маршрутчики устроили забастовку против студентов
Стыд перед работодателем заставил кузбассовца погасить долг по алиментам
В Кемерове вор оставил без телефонной связи несколько домов
В Новокузнецке двое чиновников получили взятку за халтурный ремонт дворов
Жителям Кузбасса предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Наркотики вместо помады: в дамской сумочке кемеровчанки нашли героин
Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возмутился плохому интернету в дороге
Максим Любомудров: будущее АПК определит реализация интеллектуального потенциала
Кузбассовец убил жену на глазах у маленького сына
В зимнем режиме: кемеровские дороги начали посыпать песком
От рук грабителя из Прокопьевска пострадали две пожилые женщины
Новокузнецк задолжал за услуги ЖКХ более 1,5 миллиарда рублей
В Кемерове рядом с вокзалом поймали торговца героином