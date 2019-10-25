2019-10-25T10:20:08+03:00
Происшествия

Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде

Велопрогулка по первому снегу закончилась печально
Екатерина РОМАНОВА
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Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде. ФОТО: Instagram ОДКБ.Юный кемеровчанин попал в больницу после катания на велосипеде. ФОТО: Instagram ОДКБ.
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Юный кемеровчанин решил покататься на велосипеде. Он был уверен, что снег для велопрогулок - не помеха. В результате ребенок оказался в больнице.

Маленький мальчик катался на велосипеде по первому снегу. Увы, ребенок не имел необходимых навыков вождения по такой дороге. В результате он упал и получил травмы.

«В детском травмпункте ОДКБ завершилась велопрогулка маленького кемеровчанина. И наложением швов на рану, - сообщает Instagram областной детской клинической больницы. - Выбирать вид спорта по сезону советуют наши врачи ортопеды-травматологи. И быть особенно осторожными при смене погодных условий!»

К слову, в ближайшие дни погода также не будет располагать к катанию на велосипеде. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и снег. Местами - гололедица. Кроме того, в Кузбассе ожидается штормовой ветер, порывы которого могут достигать 24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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