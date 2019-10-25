Прокуратура проверила кемеровский роддом, где украли ребенка

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-25T16:02:54+03:00

Здесь выполняли не все требования антитеррористической безопасности

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В кемеровском родильном доме, откуда был украден ребенок, сотрудники прокуратуры провели проверку. Как оказалось, здесь соблюдали меры антитеррористической безопасности – но не все.

Сотрудники прокуратуры Центрального района города Кемерово побывали в родильном доме государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского». Поводом для проверки стала кража новорожденного ребенка. К счастью, женщине, совершившей преступление, удалось унести его только за двери родильного дома. На улице оказался отец малыша, который и задержал злоумышленницу.

Унести же чужого малыша женщине удалось потому, что в родильном доме не были выполнены все требования антитеррористической защищенности. Так, охрана помещений и территории больницы осуществлялась без привлечения сотрудников охранных организаций, пропускной и внутриобъектовый режим оставляли желать лучшего

- Для устранения выявленных нарушений прокурор Центрального района города Кемерово внес главному врачу больницы представление, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении женщины, похитившей ребенка, возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU