Прокуратура проверила кемеровский роддом, где украли ребенка
В кемеровском родильном доме, откуда был украден ребенок, сотрудники прокуратуры провели проверку. Как оказалось, здесь соблюдали меры антитеррористической безопасности – но не все.
Сотрудники прокуратуры Центрального района города Кемерово побывали в родильном доме государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского». Поводом для проверки стала кража новорожденного ребенка. К счастью, женщине, совершившей преступление, удалось унести его только за двери родильного дома. На улице оказался отец малыша, который и задержал злоумышленницу.
Унести же чужого малыша женщине удалось потому, что в родильном доме не были выполнены все требования антитеррористической защищенности. Так, охрана помещений и территории больницы осуществлялась без привлечения сотрудников охранных организаций, пропускной и внутриобъектовый режим оставляли желать лучшего
- Для устранения выявленных нарушений прокурор Центрального района города Кемерово внес главному врачу больницы представление, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Следственным отделом по Центральному району города Кемерово СУ СК Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в отношении женщины, похитившей ребенка, возбуждено уголовное дело. Расследование дела находится на контроле прокуратуры области.
ИСТОЧНИК KP.RU