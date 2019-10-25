2019-10-25T18:58:23+03:00
Происшествия

Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попал под суд

По чужой карте он успел «снять» 500 литров топлива
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попалд под судНовокузнечанин нашел на улице 1000 литров бензина и попалд под судФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель города Новокузнецка нашел на улице 1000 литров бензина, правда, не в канистрах, а на карте. Часть он похитил - и попался.

Новокузнечанин на АЗС нашел заправочную карту. К его удивлению на карте был записан код доступа. На карте оказалось около 1000 литров уже оплаченного бензина, и тогда мужчина решил присвоить топливо. Вместе с приятелем они сняли с машины госномера, приготовили емкости, заполнили их бензином и увезли. В дальнейшем друзья, один из которых занимается грузоперевозками, планировали продать топливо, но не успели.

К тому времени владелец карты, который является директором компании, занимающейся перевозкой грузов, обнаружил пропажу. Он стал восстанавливать карту и выяснил, что более 500 литров пропало. Тогда мужчина обратился в полицию.

Злоумышленников смогли найти и задержать, а похищенное топливо - изъять. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже. Они могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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