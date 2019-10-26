2019-10-26T09:21:49+03:00
Происшествия

Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке

Движение по Кузнецкому оказалось парализованным из-за водителя-лихача
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка", Владислав Королев.Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк встал в пробке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецка", Владислав Королев.
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25 октября вечером на Кузнецком мосту в Новокузнецке произошло ЧП. Один из столбов – после того, как в него врезался автомобиль – рухнул и перегородил проезжую часть.

Торопился домой и снес столб: из-за ДТП на мосту Новокузнецк город встал в пробке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Владислав Королев

Около восьми часов вечера водитель автомобиля Volkswagen Touareg, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в опору освещения. От удара столб упал и перегородил проезжую часть и трамвайные пути. На место тут же прибыли оперативных служб, и на то время, которое потребовалось на то, чтобы убрать столб, движение по Кузнецкому мосту было ограничено. Сотрудники ГИБДД в течение всего этого времени регулировали движение.

- Позже выяснилось, что у водителя имелись видимые признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Он был привлечен к ответственности, - прокомментировали ДТП в областной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля при аварии не получил травм, но поплатиться за ДТП ему придется. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

К слову, с начала года сотрудники ГИБДД задержали более 8000 автолюбителей, которые сели за руль с признаками алкогольного опьянения. Каждый из них мог спровоцировать ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей воздержаться от вождения автомобиля в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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