2019-10-28T06:59:55+03:00
Общество

Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком

Необычную трость ручной работы заметили судебные приставы
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Кемеровчанин пришел в суд с опасной тростью с клинком. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Житель Кемерова пришел в здание суда, опираясь на трость. Аксессуар, помогающий при ходьбе, оказался небезопасным - в этом убедились судебные приставы.

В Центральный районный суд города Кемерово пришел местный житель - его вызвали в качестве ответчика по гражданскому делу. Мужчина опирался при ходьбе на изящную трость ручной работы. Необычная трость тут же привлекла внимание судебных приставов - и не зря. При досмотре оказалось, что в нее вмонтирован клинок. Пришлось мужчине оставить трость и идти на заседание без нее.

- Это не первый случай, когда кузбассовцы пытаются пронести на судебное заседание именно трость с клинком. Ранее подобный случай произошел в Мысковском городском суде в 2016 году, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

К слову, в этом году судебные приставы, досматривая граждан, которые пришли в суды или участки мировых судей, выявили 11 362 единицы запрещенных к проносу предметов. Среди них - 410 единиц огнестрельного оружия, 200 - газового и травматического оружия, 5 285 единиц боеприпасов, 499 - холодного оружия, 193 электрошокера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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