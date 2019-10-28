2019-10-28T10:43:23+03:00
Общество

Кемеровчанам не нравятся нашлепки асфальта вместо полноценного ремонта

Глава города рассказал, когда дорожное полотно приведут в порядок
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кемеровчанам не нравятся нашлепки асфальта вместо полноценного ремонтаКемеровчанам не нравятся нашлепки асфальта вместо полноценного ремонтаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жители города Кемерово недовольны тем, что на проспекте Шахтеров вместо нормального ремонта ведется ямочный. Илья Середюк, мэр Кемерова, ответил на вопрос граждан, когда же ждать ремонт на проспекте.

Одна из жительниц Кемерова обратилась с жалобой на ямочный ремонт на проспекте Шахтеров к мэру города. Женщина возмущена: заплатки не решают проблему, здесь необходимо нормальное асфальтовое покрытие. «Что с проспектом Шахтеров сделали в этом году? По нему теперь ехать невозможно!» - написала одна из кемеровчанок. - Это какие-то новые технологии - делать такие «нашлепки» асфальта?» - недоумевает женщина.

Глава Кемерова в своем Instagram рассказал о том, когда же дорожное полотно приведут в порядок.

«Ремонт проспекта Шахтеров запланирован на 2020 год», - лаконично ответил горожанке мэр Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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