Штормовой ветер пришел в Кузбасс

СЕГОДНЯ 04:07 2019-10-29T04:16:19+03:00

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29 октября в Кузбассе сохранится сильный ветер. Ожидается, что его скорость может достигать 27 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают: 29 октября в Кузбассе сохранится усиление юго-западного ветра. Его скорость составит 14-19 метров в секунду, а при порывах и усилении может достигать 27 метров в секунду. Усиление ветра сохранится до 31 октября.

Для того, чтобы обеспечить безопасность, необходимо быть предельно осторожными. Так, во время бури не следует выходить из помещения без особой необходимости. Окна, двери, чердачные люки лучше всего закрыть, а предметы, которые находятся на балконе – укрепить. Также не стоит находиться возле окон во время бури.

Автомобилистам не стоит оставлять транспортные средства под деревьями, строительными лесами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками

Напомним, в последние дни октября сохранится относительно теплая погода. Днем ожидается от +1 до +13, а по ночам от -1 до +8. Сохранится облачность, осадки в виде дождя и штормовой ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU