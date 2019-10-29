В Кузбассе неизвестные пытались украсть из банкомата 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-29T08:05:58+03:00

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В Кузбассе неизвестные снова пытались украсть деньги из банкомата. На этот раз случай произошел в Новокузнецке.

Ночью неизвестные лица проникли в помещение магазина, который находится на улице Дорстроевской в Орджоникидзевском районе. Целью был банкомат, из которого злоумышленники попытались похитить 2 миллиона 493 тысячи рублей. Однако довести до логического завершения преступный замысел не удалось.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору. Двух причастных к совершению преступления удалось задержать по горячим следам. Одного из них по ходатайству прокурора заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

-Кроме того, установлено, что лица, совершившие данное преступление, подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории Сибирского федерального округа, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Напомним, что недавно трое неизвестных пытались украсть банкомат в Ленинске-Кузнецком при помощи троса.

ИСТОЧНИК KP.RU