2019-10-29T10:11:47+03:00
Происшествия

Отголоски землетрясения под Новосибирском почувствовали жители Кузбасса

В эпицентре интенсивность сотрясений составила 5, 6 баллов
Екатерина РОМАНОВА
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Отголоски землетрясения под Новосибирском почувствовали жители КузбассаОтголоски землетрясения под Новосибирском почувствовали жители Кузбасса
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Утром во вторник, 29 октября, под Новосибирском произошло землетрясение. Почувствовали на себе силу подземных толчков и в Кузбассе.

Землетрясение в 15 километрах к северо-востоку от Искитима произошло в 08.31. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,6 баллов, а магнитуда – 4,5 по шкале Рихтера.

Отголоски землетрясения ощутили на себе и жители Кузбасса. Так, в Кемерове интенсивность сотрясений была около двух баллов, а в Новокузнецке – чуть выше одного. И если в Новосибирской области жители ощутили на себе землетрясение в полную силу, то отголоски сотрясения земли кузбассовцами были почти не ощутимы.

Отголоски сильного землетрясения не в первый раз этой осенью докатываются до Кемеровской области. Так, 13 сентября серия толчков была зафиксирована в Алтайском крае. А вот большая част землетрясений, эпицентр который находится в Кузбассе, носит техногенный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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