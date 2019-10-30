2019-10-30T08:15:56+03:00
Общество

«Это - волейбол «Кузбасс» ВК»: Олег Газманов написал гимн для команды

Презентация гимна состоится на первом домашнем матче команды
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«Это - волейбол «Кузбасс» ВК»: у Олег Газманов написал гимн для команды. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев.«Это - волейбол «Кузбасс» ВК»: у Олег Газманов написал гимн для команды. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев.
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30 октября в Кемерове пройдет первый домашний матч ВК «Кузбасс». На первой игре состоится презентация нового гимна команды, который написал Олег Газманов.

Олег Газманов написал гимн для ВК "Кузбасс".Видео: vk.com, Сергей Цивилев

Волейболисты «Кузбасса» проведут в среду, 30 октября, первый домашний матч чемпионата России сезона 2019/2020 года. Впрочем, этот матч будет особенным по другой причине: именно на этой игре болельщикам представят новый гимн команды, который написал Олег Газманов, об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

«На этой игре болельщикам представят новый гимн команды, который написал и исполнил Олег Газманов. Уверен, композиция кузбассовцам понравится! Завоевать титул сложно, но отстоять его еще сложнее, поэтому ребятам в этом сезоне понадобится ваша поддержка!» - написал губернатор.

- Я написал новую очень жесткую и позитивную песню, которая посвящается чемпионам России, замечательной команде «Кузбасс», - рассказал Олег Газманов.

Первая домашняя игра сезона против нижегородского «АСК» пройдет в «Арене» в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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