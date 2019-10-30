2019-10-30T10:23:54+03:00
Общество

Иномарка стала грудой металлолома после столкновения со столбом в Кузбассе

Два человека получили травмы в ДТП
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Иномарка стала грудой металлолома после столкновения со столбом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]"Иномарка стала грудой металлолома после столкновения со столбом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО [ТБ]"
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Автомобиль Nissan превратился в груду металла после столкновения с опорой ЛЭП. Водитель и пассажир, находившийся в машине, получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера во вторник, 29 октября, в поселке Новый Городок под городом Белово. Здесь автомобиль Nissan протаранил опору линии электропередачи. Фотографии и видео с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях. К слову, и водитель, и пассажир, находившийся в автомобиле, остались живы, однако получили травмы. Сейчас они в больнице.

- ДТП произошло на улице Киевской. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, - сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на опору ЛЭП.

При ударе об опору ЛЭП от автомобиля Nissan на полосу встречного движения отлетел колесный диск. Там он повредил автомобиль Ford Focus.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает автомобилистов учитывать погодные условия при выборе скорости и интервала, а также быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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