Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря
На очередной сессии Совета народных депутатов Кузбасса единогласно было принято решение о переименовании Совета в Законодательное собрание. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2019 года.
С 1994 года в регионе было избрано Законодательное собрание Кемеровской области, которое выполняло именно законотворческую миссию. Однако спустя четыре года оно было переименовано в Совет народных депутатов. На сегодняшний день Кузбасс остается единственным регионом, где до сих пор действует именно такое название законодательного органа.
- Уважая историю, мы считаем, что приведение названия к функционалу на сегодняшний день своевременно и необходимо. Именно словосочетание «Законодательное собрание» отражает основную функцию данного органа государственной власти - законотворчество, - отметил Юрий Скворцов, заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. - Поправки в Устав Кемеровской области мы приняли во втором чтении. Само же название будет изменено с 1 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU