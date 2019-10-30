2019-10-30T14:06:47+03:00
Общество

Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря

Именно с этого момента новое название получит Совет народных депутатов Кузбасса
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря.Законодательное собрание начнет работу в Кузбассе с 1 декабря.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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На очередной сессии Совета народных депутатов Кузбасса единогласно было принято решение о переименовании Совета в Законодательное собрание. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2019 года.

С 1994 года в регионе было избрано Законодательное собрание Кемеровской области, которое выполняло именно законотворческую миссию. Однако спустя четыре года оно было переименовано в Совет народных депутатов. На сегодняшний день Кузбасс остается единственным регионом, где до сих пор действует именно такое название законодательного органа.

- Уважая историю, мы считаем, что приведение названия к функционалу на сегодняшний день своевременно и необходимо. Именно словосочетание «Законодательное собрание» отражает основную функцию данного органа государственной власти - законотворчество, - отметил Юрий Скворцов, заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. - Поправки в Устав Кемеровской области мы приняли во втором чтении. Само же название будет изменено с 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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