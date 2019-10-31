Пожилые супруги из Новокузнецка погибли при загадочном пожаре

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-31T08:29:18+03:00

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Супружеская пара из Новокузнецка погибла при пожаре, который случился 25 октября в их доме. Сейчас следователи устанавливают, кто именно устроил пожар.

В Новокузнецке следователи устанавливают обстоятельства, при которых погибли пожилые супруги. Их тела были найдены после того, как пожарные устранили пожар в одном из домов Заводского района. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

Следователей насторожило, что в квартире имелось два разных очага пожара, а это может говорить о том, что один из хозяев поджег жилище. Однако кто именно сделал это, пока не известно.

- Продолжается установление лиц, причастных к пожару. В том числе под подозрение попадают и мужчина, и женщина, найденные погибшими, - рассказал старший следователь следственного отдела по городу Новокузнецку Никита Кравченко.

На данный момент назначены экспертизы, необходимые для полного и всестороннего расследования, об этом сообщает city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU