Пожилые супруги из Новокузнецка погибли при загадочном пожаре
Супружеская пара из Новокузнецка погибла при пожаре, который случился 25 октября в их доме. Сейчас следователи устанавливают, кто именно устроил пожар.
В Новокузнецке следователи устанавливают обстоятельства, при которых погибли пожилые супруги. Их тела были найдены после того, как пожарные устранили пожар в одном из домов Заводского района. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.
Следователей насторожило, что в квартире имелось два разных очага пожара, а это может говорить о том, что один из хозяев поджег жилище. Однако кто именно сделал это, пока не известно.
- Продолжается установление лиц, причастных к пожару. В том числе под подозрение попадают и мужчина, и женщина, найденные погибшими, - рассказал старший следователь следственного отдела по городу Новокузнецку Никита Кравченко.
На данный момент назначены экспертизы, необходимые для полного и всестороннего расследования, об этом сообщает city-n.
ИСТОЧНИК KP.RU