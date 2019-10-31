2019-10-31T08:36:52+03:00
Общество

Мокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноября

Синоптики рассказали, с чего начнется последний осенний месяц
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Мокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноябряМокрый снег и до +16: какой будет погода в первый день ноябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Последний осенний месяц начнется с непривычного тепла - до +16 градусов. Каких еще сюрпризов ждать от начала ноября, рассказали синоптики.

В последний день октября воздух прогреется до +15 градусов. При этом в четверг ожидается переменная облачность, небольшой дождь и мокрый снег. Местами - гололед. Скорость ветра при порывах может достигать 13 метров в секунду. К ночи температура воздуха опустится до +4… -1 градуса.

Первый ноябрьский день встретит кузбассовцев непривычным теплом: воздух прогреется до +6… +11 градусов, а местами и до +17. При этом юго-восточный с переходом на юго-западный ветер при порывах может достигать 12-17 метров в секунду, но в целом будет несильным. Ночью местами ожидается мокрый снег и дождь, днем - в основном дождь. А уже к субботе разыграется непогода: станет холоднее, а на юге области закружат метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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