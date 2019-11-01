Мужчина и женщина совершили в Кемерове дерзкое преступление

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-01T05:40:54+03:00

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Двое пока еще неизвестных - мужчина и женщина - среди бела дня ворвались в чужую квартиру, избили хозяина и отобрали у него телевизор. Теперь злоумышленников разыскивает полиция.

Сейчас уже известно, что дерзкое преступление, на которое решились мужчина и женщина, было совершено в Кемерове. 19 октября криминальная парочка ворвалась в квартиру одного из кемеровчан. Хозяина нещадно избили, потом похитили телевизор и скрылись

- Следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о грабеже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

К слову, установить личности преступников помогут камеры наблюдения - они зафиксировали момент, когда предполагаемые налетчики заходили в подъезд.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о личностях и местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8 (384-2) 68-07-08, 8 (384-2) 31-84-00 либо 02.

Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU