2019-11-03T08:34:57+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в Кузбассе

Два мужчины и женщина получили травмы
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в КузбассеТри человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей в КузбассеФото: Иван ВИСЛОВ
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В лобовом столкновении двух автомобилей пострадали три человека. ДТП произошло в Таштагольском районе.

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу, 2 ноября, около 17:15 в Таштаголе. О последствиях дорожно-транспортного происшествия сообщается в сводке единой диспетчерской службы Таштагольского района.

При столкновении автомобилей житель Таштагола 1989 года рождения получил ушибленную рану лба, ушиб грудной клетки. Еще одному жителю Таштагола, мужчине 1986 года рождения, потребовлась помощь врачей. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы шейного отдела позвоночника и грудной клетки.

Третьим пострадавшим в ДТП оказалась женщина 1997 года рождения, жительница поселка Шерегеш. Ей диагностировали ушиб грудной клетки.

Всем потерпевшим оказана необходимая помощь. Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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