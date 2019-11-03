СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-03T12:14:11+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Кемерове. Горожане называют перекресток заколдованным и удивляются, что в ДТП все выжили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741695" frameborder="0"></iframe> «Заколдованный перекресток»: две легковушки не поделили дорогу в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

Два автомобиля – ВАЗ 2114 и Daewoo Nexia не поделили перекресток улиц Химиков и Ворошилова в Кемервое. При ударе оба автомобиля получили серьезные повреждения, а вот люди, которые находились в нем, хоть и травмировались, остались живы.

«Заколдованный перекресток. Постоянно там бьются», - отмечает один из комментаторов в соцсетях, где появилось сообщение о ДТП. В свою очередь очевидцы возражают: это не перекресток заколдованный, а водители невнимательные. Оттого-то аварии и происходят. «На «четырке» в шашки играл. Вот и довыделывался», - замечает один из комментаторов, Лев Львов. В свою очередь, автор поста, разместивший в соцсетях фотографии, отметил не только то, что на месте работали сотрудники ДПС, пожарные и скорая помощь, но и то, что за рулем иномарки находился несовершеннолетний молодой человек.

«Все живы, есть пострадавшие.В ВАЗ 2114 словно родился в рубашке, здоровья парню», - заявил автор поста.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к ДТП. А также напоминают водителям о необходимости неукоснительно следовать Правилам дорожного движения и учитывать при выборе скорости и манере вождения состояние дороги, время суток и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU