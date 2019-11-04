Миша Алоян проведет бой в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:27 2019-11-04T04:27:42+03:00

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Известный российский боксер Михаил Алоян в скором времени проведет один из боев в Кемерове. За титул WBA Gold в весовой категории до 52 килограмм он будет бороться с Роналом Батистой.

Воспитанник новокузнецкой школы бокса, Миша Алоян 10 декабря проведет бой за титул WBA Gold в весовой категории до 52 килограмм в Кемерове. Об этом сообщает официальный Instagram боксера. Бронзовому призеру Олимпиады 2012 года, чемпиону мира 2011 и 2013 годов в весовой категории до 52 килограмм будет противостоять боксер из Панамы Ронал Батиста.

На счету Миши Алояна пять боев на профессиональном ринге, в которых он одержало четыре победы. Батиста провел 13 профессиональных боев и одержал победу в 12 из низ. При этом восемь поединков завершились для соперников нокаутами.

ИСТОЧНИК KP.RU