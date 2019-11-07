55-летний мужчина в кожаной куртке пропал в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-07T07:58:19+03:00

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В Кемерове разыскивают пропавшего 55-летнего местного жителя. Валерий Сапрыкин ушел из дома в неизвестном направлении 2 ноября.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции разыскивают 55-летнего кемеровчанина Валерия Сапрыкина. Последнее, что о нем известно, - 2 ноября мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь с родными. На настоящий момент его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Валерия Сапрыкина или вы готовы оказать содействие в его поисках, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU