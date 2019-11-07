Из-за 100 тысяч пачек сигарет кузбассовец может надолго лишиться свободы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-07T12:44:11+03:00

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Житель города Новокузнецка за попытку продажи крупной партии сигарет может лишиться свободы на срок до шести лет. Также ему грозит штраф - до одного миллиона рублей.

52-летний новокузнечанин нашел в интернете объявление о продаже сигарет по сниженным ценам и заказал крупную партию. Единственным недостатком сделки было то, что все 100 тысяч приобретенных пачек не имели акцизных марок. В общей сложности стоимость сигарет составила более 3,2 миллиона рублей.

Мужчине, который является директором общества с ограниченной ответственностью, не удалось продать сигареты, а в феврале 2019 года его задержали по подозрению в незаконной реализации немаркированной табачной продукции. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Предпринимателю же грозит наказание: лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

ИСТОЧНИК KP.RU